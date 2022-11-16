烏克蘭境內大城及能源設施15日遭俄羅斯導彈猛烈攻擊，波蘭東部城鎮也遭飛彈擊中，造成無辜百姓傷亡。外交部今天表達高度關切及遺憾，再次譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》破壞和平、侵略他國的戰爭行為，敦促立即停止軍事行動，並儘速恢復和平對話。

《路透社》報導，俄羅斯15日狂轟猛炸烏克蘭各大城和能源基礎設施，首都基輔，西部城市利維夫和瑞夫尼，東北大城哈爾科夫，中部城市克利福洛和波塔瓦，南部大城敖德薩和尼古拉耶夫，北部城市日托米爾都被攻擊，多處民宅大樓遭擊中，基輔當局表示，這是烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯對烏克蘭發動的最猛烈飛彈轟炸。

外交部發言人歐江安表示，上述軍事行動均造成無辜百姓傷亡；中華民國台灣政府對此發展表達高度關切及遺憾，我國再次譴責違反《聯合國憲章》破壞和平、侵略他國的戰爭行為，敦促立即停止軍事行動，並儘速恢復和平對話。

她說，台灣作為國際民主陣營成員國家，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，我方重申尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。

外交部也強調，我國將持續與美歐及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日平息戰爭，恢復區域及全球的和平與穩定。