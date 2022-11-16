台東縣長無黨籍候選人陳長宏今天發表多項政見，引發民眾熱議。（摘自選委會網站）

台東縣長選舉候選人今錄製公辦電視政見會，由國民黨饒慶鈴、民進黨劉櫂豪、無黨籍陳長宏等3人輪流預錄發表政見。其中陳長宏表示，政治上蘭嶼必須獨立、交通必須打造「無速限」高速公路、經濟方面打造台東超越聯合國、爭取台東舉辦奧運等超狂政見，引發民眾討論。

陳長宏首先提出，新加坡是花園城市，杜拜是個樂園城市，台東則像田園，結合3項優勢，要將台東打造成為超越新加坡的花園城市及超越杜拜的樂園城市，讓台東成為綠智能花田樂園，簡稱新東拜。

陳長宏說，全台東地形狹長，從北端至南端近200公里，他要打造全台首條完全無速限的超高速公路、並含完美抗震設計，讓台東成為全球的最名貴的超跑尬車的天堂。他進一步表示，以德國為例，無速限高速公路不僅事故率平均低於很多國家，也縮短城鄉之間的距離與時間，甚至可以開創另類的觀光發展，而台東是最適合發展的地方。

陳長宏進一步指出，政治方面他要打1場高格調的選舉，集思廣益，團結大家愛台東，建設台東，而蘭嶼必須獨立。經濟部分，他要將族群聯盟行政總部設於台東，讓台東成為全球各民族的行政中心，超越聯合國總部的紐約，並爭取在台東舉辦奧運會，設置國際特訓中心，讓全球高手匯聚台東。能源部分，在台東縣成立電力公司推動地熱及洋流發電，潮汐發電，用綠電來改善縣府財政，讓全台東縣民都可以成為股東，就像新加坡的淡馬錫全民皆可成為股東。