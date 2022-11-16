新北市原住民人口約5.8萬人，除烏來區原鄉，大多數都是從外地來北部打拚的族。新北市為照顧原民長者，累計設置23處文化健康站，照顧198萬人次的長者，長者們透過舞蹈、古調與手技藝展覽展現活力，更透過一次次活動，傳承原住民族的智慧，把原住民文化推廣到下一代。

新北市原住民局長羅美菁今天在市政會議專案報告，呈現原民局4年成果，包括全力落實定期召開族群事務會議、培育師資推動族語振興、建置原住民族經濟產業平台與廣設原住民老人日間關懷據點（文化健康站）四大政策。

羅美菁表示，目前新北已累計設置23處文化健康站，照顧198萬人次的長者，各站也發展各自特色，以烏來部落文健站為例，由長者以絕佳的默契表演杯子舞，以及樹林文健站、豐年文健站、板橋文健站於台鐵山佳站、樹林站、板橋站、台北站舞蹈快閃，展現長者的活力。

另信賢部落文健站則舉行靜態展，展現長者親手布置與製作的手工藝品，汐止部落文健站是由長者呈現採集已久的古調演奏和舞蹈呈現，展現長者源源不絕的創意，也讓更多年輕人認識自己祖先的智慧與文化。

羅美菁也說，新北市原住民族文化會議，擴大邀請近200位在各領域的領袖及文化工作者，年齡從大專青年到資深實務者，領域由文化藝術到經濟創業，提供政策推動方向建言，做為未來重要執行政策參據。

在培育師資，推動族語振興工作上，至今聘用包含4族12名原住民族語言推廣人員，進行教學推廣及族語教材研發，使族人擁有學習自身語言及文化的良好環境。

經濟發展部分，推動建置原住民族經濟產業平台，2019年起從精實創業計畫帶領開始，搭配「天使基金計畫」，透過輔導、貸款協助、獎勵金及媒合等，至今已輔導107組團隊計215人，累計提供高達560萬元獎勵金，讓原住民族特有文化底蘊的優勢注入在產品或作品。

新北市副市長陳純敬表示，侯友宜市長經常提醒市府團隊，原住民族的事務需要市府各局處的通力合作及努力，4年來對族人要以全方面的守護，以「貼近原民需求」為施政根基，給予族人朋友最大的服務量能，未來市府將務實面對，使原動力在新北市繼續扎根，創造更美好的新原鄉，讓新北市成為原住民心的歸屬、家的起點。