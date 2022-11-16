伊能靜當年以玉女形象出道，如今仍是演藝圈中的美魔女，膚質、五官依舊保養得宜，讓人看不出已有54歲，最近她解封出國，先到美國找兒子「小哈利」，最近又到歐洲巴黎旅行，近日她深夜突然曬出抽雪茄照片，也許是光線不足，讓人一時之間認不出是她，還有人回應她撞臉狄鶯，但也有人勸她抽雪茄跟抽菸一樣不好傷身，請她要多注意健康。

伊能靜2015年梅開二度嫁給大陸演員秦昊並生下一女，近年伊能靜重心也移往大陸，不僅參加了許多綜藝節目，更因為上了《乘風破浪的姐姐》（現改名：《乘風破浪》）認識了許多當地女星，結交了新友誼，今年8月她有感而發寫下：「我不再那麼愛寫，也不再那麼衝動了」，透露原本曾出書是才女的她，近年減少在社群網站上寫作的興趣。

伊能靜8月發文透露不再那麼愛寫。（圖／翻攝自伊能靜微博）

過去，伊能靜曾出多本散文作品，如《生死遺言》、《索多瑪城》、《生生世世》等，8月她卻發文表示：「意識到文字對公眾人物來說，不是一個個人探索，亦不是一種自我療癒的方式」，因為有了自己的期望，現在的她懂得愛人，也學會保護重要的人，期盼未來更豐富的人生，但她也不忘強調：「雖然我的莽撞總為我帶來波浪，但我深信，到我八十歲時，我依然會為自己既粗躁又細膩的人生感到有趣」。

伊能靜（右2）1992年曾和林志穎（左起）、潘美辰、黃平洋拍攝拒菸廣告。（圖／中時資料照片）

伊能靜7月底時到了美國，並跟兒子在紐約一起出席時尚品牌活動，最近她又打卡人到巴黎，還在深夜曬出抽雪茄照片，寫下：「Good cigar!」，網友回應：「雖然雪茄是品質很好的菸，但還是少抽的好」、「還是漂亮，真美」、「雪茄和菸都對身體有害，也對皮膚不好」、「怎麼這張照片雖美，但看起來真不像妳欸」、「突然以為是狄鶯」。

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