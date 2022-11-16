王敏淳劇中被蜘蛛嚇到跳到男友身上。（TVBS提供）

謝祖武氣憤咬女兒男友。（TVBS提供）

謝祖武怒抓女兒男友頭髮。（TVBS提供）

謝祖武、王宇婕飾演離異夫妻。（TVBS提供）

檢場與李翊君愛女王敏淳在TVBS《機智校園生活》飾演謝祖武與王宇婕的女兒，她劇中企圖以帶男孩子回家過夜一事，製造離異的父母見面機會；謝祖武、王宇婕則反過來希望女兒趕快談戀愛，才能轉移對兩人復合的關注。

王敏淳飾演的徐念雅特意約徐知遠(商鈞飾)到家裡看恐怖電影，因害怕影片中的蜘蛛，央求對方留下來睡沙發。翌日，因一隻蜘蛛出現，徐念雅害怕地抱住剛梳洗完、裸上身的徐知遠，遭進門查勤的爸爸徐一飛(謝祖武 飾)撞見，急忙找來前妻趙茹方(王宇婕飾)理論。

雖然劇中的謝祖武無法接受女兒曾談過戀愛，又撞見女兒緊抱男生，護女心切的他，對著商鈞又咬又抓頭髮。但他本人對於小孩談戀愛看很開，故意酷勁十足地說：「不會想特別知道。如果在一起，早晚會知道，如果分手的話，知道還不如不知道。」

戲外仍單身的王宇婕，自認未來會像趙茹方一樣理智，對於子女的交友關係，會以健康、安全的觀念溝通。談到謝祖武怒抓商鈞頭髮的這場戲，王宇婕透露劇本其實都已經寫得很完整，但謝祖武總是能找到空間即興發揮，帶著大家跟著他的節奏走，創造出更有趣的畫面，每次對戲都很好玩。王敏淳也說：「看到小武哥抓頭髮，真的笑到不行。」

對於「熊抱」商鈞，王敏淳拍攝前擔心自己太重，對方會抱不動，沒想到一切都很順利。不過，怕自己掉下去，王敏淳手、腳格外用力夾住商鈞，導致隔天手臂拉傷。商鈞則從拿到劇本就開始焦慮，第一次要在眾人面前裸上身，拍攝當日還早起去健身房推胸，甚至到陽台曬太陽，希望看起來健壯一點，不過他自嘲：「為時已晚。」因拍攝時，被謝祖武抓了好幾次頭髮，事後商鈞一連做了好幾天頭皮保養，笑說：「小武哥都來真的！」