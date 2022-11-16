大陸央視網16日報導，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍指出，在優化防控措施中，對密切接觸者將「7天集中隔離＋3天居家健康監測」管理措施，調整為「5天集中隔離＋3天居家隔離」。這樣的調整不會帶來更大的傳播風險；《第九版防控方案》證實科學有效，《20條措施》是對其優化和完善。

王麗萍表示，根據在31個省分試點評估研究發現，追蹤密接人員轉陽的時間分布，在暴露後5天內轉陽能夠達到94.5％，到7天的時候轉陽比例達到將近99％，的數據綜合來看是潛伏期短，因為還是有一定風險，所以用後面3天居家隔離，把後續的風險兜住。這樣一個調整，能夠節約集中隔離資源，集中隔離只少了兩天，但資源節約了近30％。

大陸國家疾控局相關負責人表示，新冠疫情發生以來，國家層面先後推出了九版疫情防控方案，實踐證明每一版防控方案，禁受住了實踐檢驗，取得成就有目共睹。《20條優化防控措施》就是對《第九版疫情防控方案》的優化和完善。

大陸國家疾控局傳染病防控司一級巡視員賀青華說，《20條優化措施》是在總結《第九版防控方案》的基礎上形成的，堅持科學防控、精準防控，堅持四早要求，堅持有利有序有效處置疫情的原則要求方法沒有改、沒有變，更重要的是《在堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈總策略，堅持「動態清零」總方針上沒有改變。

在具體工作要求上措施上對有疫情地區，要按疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全要求，快速有效採取措施。對沒有疫情地區，要求繼續按照《第九版防控方案》做好疫情應對準備和處置的各項工作。中國的防控實踐證明，《第九版防控方案》是科學有效的。

大陸央視網報導，在《20條優化防控措施》中對於風險區域的畫定，包括取消中風險地區的判定，高風險區也縮小了範圍，一般以單元、樓棟為單位畫定等，這些調整對流調等防控措施提出更高要求。

王麗萍指出，中風險區界定概念是指感染者、就是陽性者在這些地方活動過一定時間。但是發現，個別地方中風險區畫得非常不精準、非常大，試點評估發現，整個中風險區畫了以後，出現陽性的可能也只十萬分之三，跟次密接的那種陽性機率基本持平，這個風險實際上極低，而且管控這麼大範圍區域耗費極大資源和人力，就是能不能把這次疫情的流調盡可能做全面，風險研判盡可能要精準，優化措施不是放鬆，也不是放開，而是說對於防控提出更高要求，使工作更科學和精準。