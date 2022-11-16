新北市某高中攝影社團陳姓外聘老師，今年1月不滿學生在IG上發表對於社團成果展的評論，竟徒手拉扯學生，將學生趕出教室，還關上門不讓學生上課，學生返家後告訴母親，進而到警局控告老師妨害自由，士林地檢署檢察官經調解，雙方仍沒有和解，起訴陳姓老師。

陳姓老師在今年1月舉辦攝影社成果展，17歲少年也參與展覽，但對展出製作內容有意見，即在IG帳號上發表自己的看法，陳發現後認為學生挑戰老師專業，氣得他要求學生離開教室，1月7日下午2點多，在攝影教室內，徒手強拉學生的手腕，推出教室後，佑關上教室門，不讓學生留在教室上課。

學生回家後將整個過程告訴父母，母親覺得影響到學生權利，到警局提出告訴，但陳姓老師辯稱，只次「扶」學生出去，沒有強拉，檢察官根據監視器畫面，以及高中內部的疑似體罰調查報告，認定陳姓老師涉犯強制罪起訴，並依兒童及少年福利法，建請法院加重其刑。