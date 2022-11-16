許多人都喜歡吃咖哩，而咖哩除了美味以外，更是養生食材，醫師表示，咖哩是由咖哩葉、荳蔻、丁香、茴香、肉桂、胡椒辣椒等調配而成，可搭配蔬基底與肉類，且能預防失智、提升免疫力、有助預防慢性病，若做成咖哩飯是一道非常健康的料理。

內科醫師傅裕翔在其臉書粉專上表示，食物是最好的醫療方式，由於咖哩可促進食慾，非常適合老人與小孩， 因此他大力推廣這道健康便宜又好吃的料理。他列舉咖哩的4大好處，包括預防失智、提升免疫力、吸收薑黃、可因此攝取有益健康的蔬菜與蛋白質。

此物，根據衛福部南投醫院的資訊，薑黃素是一種不溶於水的多酚類化合物，具有抗氧化、抗發炎、抗病毒、抗真菌及抗腫瘤等藥理活性，使得它的的成份備受關注。

就咖哩的好處，傅裕翔指出，第一可預防失智，國外期刊指出，咖哩中的薑黃素能降低罹患阿茲海默症，也就是能降低失智風險，讓人維持認知能力。

其次為可提升免疫力，他表示，咖哩中的薑黃素，以及常加入的洋蔥、辣椒、薑等都能幫助身體抗發炎、提升免疫力。他也提醒，薑黃素本身結構包括2個苯酚不溶於水，需伴隨油脂才易讓人體吸收，帶有油脂的咖哩飯，會比市面上粉泡式，讓人體更能吸收其營養素。

他並表示，咖哩燉煮除了豐富的薑黃素，也會同時攝取其他對健康有幫助的肉桂、孜然、豆蔻，搭配大量蔬菜與蛋白質，營養豐富多元，只需注意澱粉攝取適量即可。