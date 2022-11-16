國民黨桃園市長候選人張善政15日稱鐵路高架化暫停是他拍板，桃園市長鄭文燦今天出示公文，稱當時張善政是副院長，曾行文說鐵路若要地下化，中央負擔199億，其餘800多億要由桃園負擔，是為鐵路地下化設置路障。

鄭文燦說，國民黨當時就是反對鐵路地下化，事實上高架化是推不動，在他上任之前就已經停擺了50個月，這個是交通部的正式報告內容。鐵路高架化必須要停下來，是因為民意反對，再加上我上任強調桃園市政府不可能接受鐵路高架化，因此才會轉軌，原因是因為民意加市長的態度，而不是因為張善政。

鄭文燦批，張善政當時對桃園的建設並不了解，也沒有支持桃園鐵路地下化，桃園鐵路地下化的可行性報告核定是由市政府提出，是由蔡總統執政之後才核定了可行性規劃以及綜合規畫報告，其中立委鄭運鵬會同其他委員要求比照高雄的模式負擔25％，最後經費才敲定，現在才依次發包工程。走過這段路就知道有心和沒心是很大的差別，走過會留下痕跡，事後想要扭曲真正的歷史過程是不符合人民的認知。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說，以當時張善政擔任副院長所發的公文討論的話，對桃園市民朋友是很大的侮辱，這個公文讓桃園的鐵路地下化和高架化同時進入死局，同時變成一個被將軍的局面。第一個，張善政說桃園市政府要地下化計畫已經造成高架化無法執行，所以讓高架化暫停不再動，鄭文燦剛剛已經說明，這時候已經拖延了50個月。第二個，他也要讓鐵路地下化走入死胡同，變成死結，因為中央只願意負擔199億，其他800億很明顯桃園市政府是負擔不起的，所以他想要讓桃園市政府的鐵路地下化兩頭空，高架做不下去，地下無法進行。

鄭運鵬批，這個就是最高明的阻攔方式，張善政過去長期擔任文官，他喜歡權力卻沒有辦法解決問題，提出公文之後現在還來討人情，是不可思議的。