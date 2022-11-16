台北市立動物園大貓熊「團團」在8月發生癲癇，中國大陸的大貓熊保護研究中心2位專家吳虹林和魏明來台探視後提供醫療經驗，「團團」的病情也逐漸趨於穩定，食慾稍微好轉。
動物園表示，除了由專業醫療團隊不間斷的積極討論醫療方向，在這期間許多粉絲的祝福更未曾間斷；「團團」的病況目前趨於平穩，10月底動物園在大貓熊館出口處設置了「團團我想對你」的祝福留言版，短短不到3周的時間，已經有數百名粉絲親自到現場留下祝福。
園方指出，桃園市信義國小的校長，藉由發起寫明信片給「團團」傳送愛心的活動，密密麻麻的留言，都成為現場教導生命教育議題的重要教材。
保育員指出，最近就有發現「團團」和麻布袋抱枕互動非常可愛，有時候還會出現像人抱著抱枕的行為；經過團隊密集的觀察和討論，大貓熊「團團」現在還是不適合見客，但經過用藥的調整和專業的照養，病況已經逐漸平穩。
園方指出，為了讓喜愛大熊貓的粉絲能有不受地域限制也可以留下祝福，動物園特別邀請沒有辦法來到現場的粉絲朋友，也可以透過線上平台留下祝福。
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