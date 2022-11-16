為鼓勵生產優質紅龍果，提高市場競爭力與消費力，行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所每年於產季辦理紅龍果評鑑會，111年度的評鑑結果日前揭曉，今年度紅肉組計有來自全國各地60組農民參加，競爭激烈，本市岡山區農會輔導的有機火龍果「秋田小農果園」脫穎而出，榮獲111年度全國紅龍果優質果品（紅肉組）亞軍殊榮。

全國紅龍果亞軍農友邱林秋玉表示，紅龍果採收期間為保證品質，每天不間斷的巡田水、確認紅龍果熟度(高雄市農業局提供)

「秋田小農果園」堅持有機栽種，生產的紅龍果不但個個碩大飽滿、鮮甜多汁而且通過有機驗證(高雄市農業局提供)

「秋田小農果園」園主邱林玉秋堅持有機栽種已6年多，生產的紅龍果不但個個碩大飽滿、鮮甜多汁而且通過有機驗證，更加安心安全。農業局表示，紅龍果產期將屆，若想吃到優質美味又安心的紅龍果，要把握這剩下短短一個月的時間。

紅龍果產期將屆，想吃動作要快(高雄市農業局提供)

紅龍果產期為6-11月，台灣的主要種植縣市是南投、彰化、屏東、台南等地，高雄市種植面積約150公頃，產量雖不是全台最豐，品質卻是全台之最。全國紅龍果亞軍農友邱林秋玉自己非常注重飲食養生，與先生一起從農時就堅持有機種植，以食用安心為出發點，夫妻倆每年也都自主參加政府及學術單位辦理的農作物種植課程，精益求精。她說，紅龍果每年從暑假開始陸續採收，採收期間為保證品質，每天不間斷的巡田水、確認紅龍果熟度，熟度夠了才會採收裝箱出貨，就為了讓收到禮盒的客戶開箱就能吃到香甜的紅龍果，好品質讓送禮的客人面子十足，而客人的回饋就是她們夫妻倆堅持的動力。

高雄市政府農業局局長張清榮表示，對於本市有機紅龍果能獲獎感到榮幸，紅龍果果實除了豐富的維生素B、C及多種礦物質營養外，也有豐富的膳食纖維及果膠物質，是來自農田裡的紅寶石，美味與養生兼具，自用送禮都適宜。 由於紅龍果產期將屆，想吃動作要快，想訂購的民眾可以搜尋「秋田小農」粉絲專頁洽訂。