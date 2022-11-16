台南一間牛肉麵店老闆日前在臉書分享，周日有客人消費2270元，卻沒有付錢就離開了，希望客人看到文章能回來補繳飯錢，否則他只能當作日行一善，貼文引起網友討論，不少人大讚老闆損失那麼多錢卻還是很溫柔。後續老闆表示，客人已經到店裡把錢付清了。

台南一間牛肉麵店的老闆日前在臉書上分享，周日（13日）中午12點左右，有一組共10位客人來店內用餐，坐在第5、7、8桌，當天共點了9碗牛肉麵與一碗丼飯，總計要價2270元，但客人吃完飯以後沒付錢就離開，無奈之下，他只好公開監視器畫面，希望客人可以回來補繳飯錢，否則他就只能當作是做善事，引起網友熱議。

不少人認為老闆損失了2千多元，卻還是這麼有風度，且處理方式也很溫柔，因此紛紛祝老闆好運，也建議老闆可以更改收費方式，在點餐的時候就先收錢，藉此避免這樣的狀況再度發生。

而牛肉麵店的老闆後續也在臉書粉專上補充說，忘記付錢的客人已經連繫到他，並到店裡來繳清當天的飯錢了。