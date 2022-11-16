根據消費品評比雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）周二發布的年度可靠性調查報告，特斯拉與其他一些品牌的電動車（EV）淪為美國最不可靠的車輛之一。
該非營利組織表示，儘管電動車和全尺寸皮卡在市場上最受歡迎，但它們也是「最有問題的」。
該報告指出消費者對混合動力車越來越有興趣，36%的潛在買家考慮下一次購買汽車或卡車時選擇混合動力車款。
全球身價最高的汽車製造商特斯拉這次排名上升4名，但在24個品牌中仍只排名第19名，還是處於後段班。報告指出，該電動車龍頭廠旗下的車輛在車身硬體、轉向/懸吊系統、烤漆以及氣候系統等方面仍有問題存在。
在這項調查中，總體排名第一的品牌是Lexus，得分最高的10個品牌中有7個是日本和韓國品牌。
而在底特律汽車製造商擁有的所有品牌當中，Lincoln排名第十，是唯一打進前十名的品牌。
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