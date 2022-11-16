投票日即將到來，國民黨桃園市長候選人張善政近期持續徒步掃街，今日來到大園區向市民懇託拜票。昨日政見發表會引起市民關注，張善政提到，今早有攤商對他說，聽完他的演講非常感動，決定投他一票，讓他感到努力付出有暖心回報。此外，今日起為市議員候選人政見發表，張也說對同黨候選人有百分之百的信心。

張善政今早到大園徒步掃街，他表示，步行拜票重點是希望能接觸基層，握到每雙能握到的手，讓大家感情更凝固，這對將來鞏固他們選情的基本盤非常有助益。且在市場內，遇到一名賣菜的太太對他說，有聽昨天政見演講非常感動，聽完以後決定投他，獲得暖心打氣，讓他感到努力付出有得到回饋。

近期對手陸續啟動車隊掃街行程，張善政則說，最後幾天時間比較緊湊，才會以車隊掃街的方式向民眾拜票懇託。他也提到，沒特別偏重北、南桃園，行程安排會注重需要加強，或進一步與民眾互動的地區。

此外，今起是桃園市議員候選人政見發表會，張善政也說，對於同黨的選將有絕對的信心，近期大家互動非常良好，彼此的政策也都完全同步，所以對於他們有百分之百的信心。