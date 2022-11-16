美國媒體今天報導，蘋果公司（Apple）正準備向美國亞利桑那州一家仍在興建中的工廠採購晶片，以降低對亞洲供應鏈的依賴，而這座工廠可能指的是台積電的5奈米晶圓廠。

路透社引述彭博報導指出，根據蘋果執行長庫克（Tim Cook）在德國與當地工程師和零售人員舉行的內部會議，蘋果未來也可能擴大來自歐洲廠的晶片供應。

庫克說：「我們已決定向亞利桑那州的一間工廠採購晶片，這座工廠2024年開始啟用，這代表我們搶先了大概2年，也許稍微不到2年的時間。」

庫克說：「另外在歐洲，隨著計畫越來越明朗，我相信我們未來也會向歐洲採購晶片。」 在場的還包括Apple服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）以及零售暨人力資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien）。

蘋果和台積電皆拒絕對此發表評論。

報導說，庫克指的亞利桑那州工廠，很可能就是台積電正在蓋的晶圓廠。台積電是全球最大晶圓代工廠，也是蘋果主要供應商。

台積電去年宣布，斥資120億美元在亞利桑那州鳳凰城打造的5奈米晶圓廠已經動土開工，預計2024年投入量產。

台積電本月稍早表示，計劃在亞利桑那州興建第2座晶圓廠，以滿足強勁的客戶需求。

美國近來鼓勵外國科技公司將製造業務帶進美國，更在通過「晶片法案」後積極扶持本土研發與製造。

除了台積電，英特爾（Intel）同樣正在亞利桑那州建設新廠，最快將於2024年完工啟用。報導說，英特爾雖是蘋果多年來的主要供應商，但似乎不太可能再奪回蘋果的晶片訂單，因為蘋果的Mac等產品都已改用自家研發的處理器晶片，且英特爾在晶圓代工的成績也有待驗證。