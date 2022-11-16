歌手周杰倫出道二十多年來，累積許多經典代表作，演藝事業除了歌唱更跨足戲劇，曾獲得金曲及金馬獎的肯定，而出道多年的他，人脈也是相當廣，昨（15）日他在IG上傳一段他與高爾夫球后曾雅妮，一同打球的片段，而影片中周杰倫的一句話更讓網友笑翻。

昨（15）日周杰倫在IG上傳與球後曾雅妮打高爾夫球的影片，並寫下：「關公面前耍大刀，雅妮面前打高爾夫」，而影片中可見他在曾雅妮揮桿後，向前指導對方打球搞笑說道：「妳可以再高一點，妳知道問題在哪嗎？問題就是打得太好，讓後面的人太緊張」，笑翻眾人，而曾雅妮則回應：「原來如此」。

影片曝光後，也引來許多網友留言：「好久沒看到曾雅妮了、「難得見哥打高爾夫」、「偶像見偶像嗎XD」、「哥真的什麼項目都會呀」，而也有眼尖網友發現周杰倫的球桿竟是粉色的，相當亮眼。

事實上，周杰倫在上月出席巴黎時裝周時，曾與南韓歌手G-Dragon（權志龍）、足球巨星梅西、香港女星鄭秀文等人合影，如今又曬出與曾雅妮的合照，讓網友驚呼，周杰倫的人脈相當廣。