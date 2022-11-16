NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，引起一陣旋風，但民進黨市長候選人們想蹭魔獸光環卻接連翻車，先是桃園市長候選人鄭運鵬稱從小看魔獸打球，近日台北市長候選人陳時中又指魔獸選的12號剛好是他的競選號次，「可能他是想蹭我的熱度」；不過卻遭國民黨台北市議員王鴻薇打臉，透露魔獸早在2004年獲得NBA選秀狀元時，選的號次就是12號，狂酸民進黨「要蹭議題也認真蹭！」

陳時中昨（15）日在Podcast節目中表示，自己學生時代很愛打籃球，接著與主持人聊到近日剛來台的魔獸，陳突然說自己的號次是12號，且是他先抽到的，笑稱魔獸選12號球衣可能是想蹭他的熱度，一席話引起球迷、網友討論。

對此，王鴻薇今在臉書指出，魔獸因為天賦優異的關係，在2004年就放棄在大學打籃球，參加NBA選秀，被奧蘭多魔術以首輪第一順位選中，成為截至目前為止NBA最後一位高中選秀狀元，而當時他的球衣就是12號。

「民進黨怎麼搭便車都會都翻車？」王鴻薇狂酸，先前49歲的鄭運鵬才說從小看36歲的魔獸打球，如今陳時中的發言更是沒做功課硬要蹭，「民進黨真的選舉認真選，就算要蹭議題也認真蹭，事前功課準備好，否則反而得罪真正的球迷，更是賠了夫人又折兵，只能說陳時中真的是惹人厭的天才」。