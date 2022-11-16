東南水泥今年4月1日進行拆除時發生倒塌事故，導致高鐵、台鐵運行中斷，影響逾12萬名旅客，15日監察院指出，承包商未依施工計畫拆除，要求高雄市政府針對施工勘驗、勞安檢查等疏漏檢討改進。高市工務局16日回應，對於監察院的調查結果表示尊重，並會落實改善。

東南水泥承包商進行拆除水泥儲倉工程時，不慎壓垮台電電塔，影響到雙鐵行駛，由於事發正逢清明連假前夕，雙鐵停駛使得逾12萬名旅客權益受損，高鐵求償6680萬、台鐵求償1183萬元。

監察院15日通過多名監委調查報告指出，此案去年11月17日核發拆除許可，以「分段式工法」辦理拆除，但廠商並沒有按核定工法施工，顯示高市政府工務局「建築工程施工計畫書諮詢小組」形同虛設，審議結果並無列管、監督作用，要求高雄市政府針對施工勘驗、勞安檢查等疏漏檢討改進。

工務局回應，對於監察院的調查結果，高市府工務局表示尊重，東南水泥工安事件發生後，副市長林欽榮立即召集相關機關召開會議，訂定「高雄市政府強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，並於4月26日發布實施，來彌補現行法規的不足及展現對於工地安全的重視。

監察院認為如果不加強施工勘驗及列管監督力度，日後還會發生相同情形的建議，工務局也表示尊重，同時也會加強稽查拆除工地是否有依拆除施工計畫書進行拆除，以強化工地安全。