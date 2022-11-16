選戰倒數10天，民進黨台北市長候選人陳時中昨關閉政治獻金專戶，收入總金額為9870萬餘元、捐款總筆數為1萬1795筆。對此，無黨籍候選人黃珊珊16日稱自己是獨立參選人，沒有政黨奧援，但自己小額捐款很多，「這才是鐵的選票」，還嗆說捐很多沒有意義，「選舉花費很高你要怎麼撈回來？將來是要欠很多人情嗎？」

黃珊珊上午發布自信友善之都暨公布選前政策文宣後接受媒體聯訪，被問及募款狀況時，她表示，今年景氣不是很好，有多少錢做多少事，重點不在於金額大小，她沒有特別去算，不過金額當然沒像陳時中那麼多，「我是一個獨立的參選人，沒有政黨的奧援，當然會很辛苦。」

黃珊珊表示，自己幾乎都是小額捐款，很多民眾很可愛，會特別買133塊的應援小物回去，「這才是鐵的選票」。她也透露，自己的應援小物賣得很好，每天都有3到5萬的收益，光小物的應援捐款，在網站上就有上萬筆了吧，那才是實質的選票。

黃珊珊指出，團隊有專人處理政治獻金專戶，但今年景氣不好，看到那麼多人來買應援小物，讓她很感動，就像大同區慈聖宮廟前的小吃街每個人都戴她的帽子，這次對方集資6萬來的。她稱自己不想去比較金額，感謝每個民眾的心意，「即使沒有捐款，只要你投票給我，我都非常感謝，而不是比較錢的問題。」

「我覺得選舉花費很高，你要怎麼撈回來，將來是要欠很多人情嗎？」黃珊珊說，捐很多有什麼意義，她反而覺得這麼多朋友給我支持，對方也對自己無所求，這才有意義。

據黃珊珊幕僚透露，黃珊珊的個人政治獻金帳戶募到的數字跟陳時中的專戶比「連一半都不到」，而陳時中一定有民進黨奧援，黃珊珊在政黨這部份資源可說完全是零，在資源有限的情況下，主要用於文宣和各種活動及造勢場合。