國安局長陳明通7月份時訪問泰國，但入境時間、下榻飯店都遭到曝光。國安局第一處國際情報處表示，目前相關案例指向中共透過管道掌握訊息後，採碎片化、虛實參半的方式洩露訊息，除了為凸顯對我國情報鬥爭手法翻新跟靈活外，目的是要破壞我國與各國的安全合作交流機制。

立法院外交國防委員會今天（16日）繼續審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。國民黨立委江啟臣提案，針對國安局首長赴泰行蹤遭披露，要求明年度「情報行政」的業務費有關特別費所編列117萬8千元，凍結10萬元。

國安局第一處國際情報處表示，由於中共近年持續操作爭議訊息，製造官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道掌握訊息後，採碎片化、虛實參半的方式洩露訊息，除了凸顯對我國情報鬥爭手法翻新跟靈活，目的更是要破壞我國與各國的安全合作交流機制。未來國安局在相關事件處理上會更加謹慎，此案建議改為主決議，國安局會配合相關書面報告，盼免予凍結預算。

江啟臣指出，情報頭子在外的行蹤被披露，是很大的打擊，這樣的事情未來如何防範是重點，一定要找出原因，當然有些不見得能公開報告，但還是希望國安局有詳細說明。

本次會議主席、民進黨立委王定宇裁示，本案改主決議，同意照列。另外，請國安局對關心此狀況的委員私下溝通，若有需要至委員會報告，再視狀況處理。