勞動部日前公告明年基本工資月薪調整至2萬6400元，時薪則為176元，為減少對雇主的衝擊，經濟部擬再提出「基本工資補貼方案」，但今年執行成效不佳，預算僅執行約1成、挨批門檻太高，據悉，經濟部已提出方案，除了下修門檻、也放寬基期對照年，擬編列逾10億元預算，並擬在11月23日、選舉前3天定案。

經濟部今年的「基本工資補貼方案」要求特定行業的去年營業額要較前年衰退20％才能申請，並提供月薪員工每人每月1000元、時薪勞工每人每月560元補貼，但遭質疑門檻過高，原估66.3萬名勞工受惠、預算匡列35.46億元，但最後受理18780案、4.23億元。

據悉，明年的方案讓事業單位可以用2022年與2021年、2020年、2019年同期比對，只要營業額衰退10％，就可以申請，並提供月薪員工每人每月920元、時薪勞工每人每月560元補貼，其餘則與今年版本大同小異。

勞動部部長許銘春今天受訪時表示，經濟部已經把方案提出，並預計要在11月23日召開就業安定基金管理會臨時會討論，屆時會請經濟部說明，至於方案內容就安委員意見會就方案討論及定案。