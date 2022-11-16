苗栗縣長徐耀昌15日傍晚在頭份市舉辦感恩之旅餐會，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀也現身到場，甚至要贈送花束，但過程被質疑「鬧場」。對此，徐耀昌16日受訪表示，呼籲所有候選人和平理性競爭，對錯鄉親自有公評。

徐耀昌表示，他從政30多年，從鎮長、立委到縣長8年，因為即將卸任，所以他才辦理巡迴18鄉鎮市感恩之旅，感謝在他8年縣長任內，給予他支持的鄉親。昨晚舉辦的頭份感恩餐會，已經是第16站。

徐耀昌說，活動除了感謝鄉親，也歡迎候選人參加，讓每個人都有機會露臉增加曝光度，同時希望下一位縣長接班人，能秉持著愛家愛鄉的精神，延續他尚未完成或在執行中的各項公務，讓苗栗能夠永續經營。

至於徐定禎妻子一事，徐耀昌回應，他不曉得徐定禎的妻子到場的出發點是什麼，使得現場氣氛很尷尬，而且現場的鄉親都不以為然，還給予負評，發生這種事情他認為「不太好」，也感到遺憾。

徐耀昌說，選戰倒數10天，希望各候選人能夠和平理性，不要用汙衊、抹黑、造謠等方式選舉，否則只會造成負面效果影響到自己，至於誰對誰錯，他認為鄉親心中都有一把尺，大家自有公評。