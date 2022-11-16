由於美國貿易受阻，西岸港口勞資協商陷入爭議使得零售商與製造商轉移供應鏈，這讓美國最繁忙的南加州貨櫃港區上個月進口量大減。

10月份洛杉磯與長灘港共計處理630,231個進口貨櫃，較去年同期減少26％，寫下2020年5月以來最低進口量。

洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）周二（15日）表示，貨櫃量是8月開始縮減，最大的原因在於勞資協商不斷延宕，導致進口商將更多的商品輸往東岸以及墨西哥灣港口。