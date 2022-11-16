在大陸公布10月經濟數據後，瑞銀表示，大陸10月經濟增長走弱，預計冬季持續乏力，2022年第四季和2023年首季增長可能持續乏力，而明年第二季有望反彈。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤報告指出，整體而言預計第四季和明年第一季GDP按年增速仍較為疲弱，分別為3.3％和2％～2.5％，仍預計明年第二季開始防疫形勢可能明顯好轉，在那之前政府會在更多方面做好準備工作，維持對明年GDP增長4.5％左右的預測不變。

報告指出，雖然防疫措施調整，但疫情仍快速上升，如果疫情進一步大幅擴散、病例數激增，部分地區或進行封控，但或將更具針對性。這將繼續抑制消費和服務業活動。未來幾個月隨?全球需求走弱，出口增速將有所放緩。得益於近期政策放鬆加碼，未來幾個月房地產銷售和新開工可能在低位回穩，之後較前期反彈。未來兩個季基建投資可能依然穩健。

報告表示，預計即將於12月召開的中央經濟工作會議會維持寬鬆基調，未來幾個月政策支持有望繼續加碼穩增長，包括對房地產、信貸、財政和基建投資的支持。此外，預計政府還會進一步為未來的防疫策略調整做好更多的準備工作。