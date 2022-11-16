台商回流設廠使工業地產需求量爆增，重點工業區、精華地段土地呈現缺貨，為加速產業空間釋出，政策大力推動工業區立體化方案，信義全球資產公司觀察新北市工業區立體化核准件數，發現新莊區為核准件數最多的行政區，顯見新莊在產業專用區、重劃區等題材發酵下，區域發展潛力可期。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛指出，台商回流累積投資規模已達1.73兆元，其中有24.1％的資金用在購置土地與新建廠房，雖然政府陸續有公布閒置工業土地清冊，但多數土地分布在工商發展尚未成熟的區域，新北、桃園等工業地產交易熱區則較少有新供給釋出，兼具群聚效益及地利優勢的工業產品仍然稀缺。

根據新北市經發局統計截至2022年8月之工業區立體化核准件數，總件數59件中，以新莊區24件為最大宗，佔整體核發件數約41％，推估未來整體將可新增21.9萬坪的新供給。

新莊區工業區立體化核准案件分布，24件中有12件集中在新知段，主要原因為該路段位在新莊北側知識產業園區，雙捷運站成發展利多，包括科定企業、台通光電、先鋒科技等都加入工業區立體化方案，另建國段由於鄰塭仔圳重劃區具開發潛力，申請件數達7件，其中華固建設投資18.47億興建廠辦大樓，已在今年取得使照。

信義全球資產公司商仲部經理康錫晃表示，新莊產業發展成熟，早期以紡織、金屬機械等傳產為主，多數建築為低密度、低樓層廠房，已不符現今產業使用需求，隨著新莊副都心、新莊北側知識產業園區、塭仔圳重劃區開發推動下，翻轉城市樣貌，新穎的辦公、廠辦大樓陸續取代老舊廠房。

康錫晃分析，支撐新莊辦公、廠辦市場有三大需求，第一，產業朝向智慧科技、綠色永續方向轉型，推升企業對智慧節能、自動化廠區等多功能廠辦需求；第二，工業區立體化方案提供設立營運總部容積獎勵，有利中大型企業打造總部門面提升品牌形象；第三，許多原位於塭仔圳重劃區的企業在既有廠房拆除後，也衍生出空間汰換需求。