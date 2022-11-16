高點綜合台《震震有詞》近日討論主題「男人愈壞女人愈愛？！痴女為愛鬼遮眼甘心入地獄？！」李宓自曝在婚前是「渣男磁鐵」，總會吸引糟糕的男人，情路上至少碰過5個渣男，類型涵蓋了要錢、劈腿、軟禁、暴力相向、言語霸凌，她帶點天真地問「遇過5個渣男算多嗎？」

李宓表示就讀大學期間，被當時男友暴力相向長達3年，她說對方規定她必須在晚上10點前到家，而且男友會在她家門口站崗，即使遲到一分鐘就馬上開打；前男友當時還要求李宓午休時間必須一起吃飯，某次李宓以趕作業為由而拒絕，「他一氣之下撕毀我的作業，硬拖我出去吃飯，在校園內公開對我又踹又打。」李宓表示，每次男友都會在事後買鮮花道歉，而她也總是會心軟原諒，忍受隨時會被打的恐懼繼續交往。

她也提到交往期間，男友一邊強調不能讓女方出錢，一邊卻以自己是學生、李宓家境好為由，讓李宓付吃飯錢，「他拿小本子紀錄每一筆支出說之後會還我，大概累積1、20萬。」這段戀情持續了3年，李宓最後發現男友以家人生病為由借5萬，但其實是用來買禮物討好別的女生，讓李宓忍無可忍地提出分手，「劈腿是我的最後底線。」

此外，李宓還曾被某任男友要求，男友不在時她都必須待在家，連外出覓食都不行，幾乎形同「軟禁」，原因是男友怕她一出門會被異性拐走，有天李宓到附近麵攤吃飯，剛好被男友打電話抓包，他暴怒的衝回家算帳，「他氣到翻我手機紀錄、捶牆壁，還摔家具」，有鑒於之前被打的陰影，李宓當下就向男友提出分手，結果對方下跪哭求她原諒，而這段感情也不斷上演分手、原諒、復合等劇情。李宓說最後發現男友劈腿、找援交妹，才狠心決定結束這段戀情。

認識李宓多年的作家Ｈ分析：「李宓有點抖Ｍ傾向，她一直以來都太渴望愛、追求愛情、想要有穩定家庭，因此可能把男方錯誤的行為誤解成是愛她的表現。」現在的李宓揮別過去渣男的陰影，基於以往感情上總容易受傷被騙，親友們建議她婚前需簽下婚前協議書，保障自己原有的財產，李宓表示：「先生沒有反對，只是一開始有點問號，但沒有任何不悅。」現在兩人有著美滿的婚姻，還有一對可愛的雙胞胎兒子。

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