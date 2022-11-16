近日台灣爆發多起柬埔寨式詐騙犯罪，有多達5、60人遭到詐騙集團控制施虐，其中更有3人慘遭虐死棄屍，案件曝光後震驚社會；有資深刑警指出，相關的法條確實應該檢討，但嚇阻的效果可能不大，政府的治理也相當重要，立法委員洪孟楷也直言必須透過政府的治理、警方宣導以及修法嚇阻3部分同步執行，一連貫的作為才能有效、根本解決這類型的犯罪問題。

資深刑警表示，隨著目前的詐欺犯罪日趨多元，而且犯罪型態與時俱進，如今的不法所得動輒上百破千萬，然而實務上卻常常發生犯罪者僅起訴1、2年等情況，明顯已出現罪刑不相當的情形。

但他認為，當然法律層面確實需要檢討，但嚇阻效果可能還是不明顯，過去詐欺罪的刑度已提高多次，但如今的詐騙集團犯罪卻仍是相當猖獗，除了警方在反詐騙宣導等防治部分需下功夫外，大環境的影響也需要受到重視。

資深刑警以柬埔寨式的詐騙案件為例，受害者大多是無業或是臨時工等弱勢族群，他們受到詐騙集團在高額金錢誘惑下，很輕易就會受騙上當交出銀行帳戶當作人頭戶，光是近日在桃園、新北連續破獲的柬埔寨式詐騙集團來說，受害的5、60人竟能創造達500多個人頭帳戶，初步的犯罪金流達3億元之多。

他強調，針對這次的案件，恐怕還是必須要政府跨部門的聯合治理，透過改善就業環境並提高就業率，才是根治的做法。

立法委員洪孟楷則指出，近日發生的柬埔寨式的集團犯罪雖然性質也是詐欺罪，但是已超出一般詐欺案件的範疇，已經涉及擄人的部分，目前刑法對於質押人口罪的刑責雖已是5年以上的重罪，但對於目前所曝光的犯罪型態，明顯不足已嚇阻犯罪集團，尤其是近日動輒5、60人的大規模綁架行為。

洪孟楷表示，目前已在立法院提出刑法第269條之1的買賣、質押人口罪修法草案，除了將併科罰金從原先的50萬元以下加大達500萬元以下，並把原先用於嚇阻性交或猥褻的法條擴大為包括受到「詐欺、營利或對生命或身體加以危害」等犯行，並加入但書，「同時對3人以上，犯前4項之罪者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十二年以上有期徒刑」。

洪孟楷強調，由於過去可能沒有像這樣的一個犯罪型態，因此相對的罰則沒有那麼嚴重，但目前魔已經高一尺，道當然也要高一丈，所以必須盡快作相關的修法，以嚇阻不肖人士的犯罪意圖，並透過政府的治理、警方宣導以及立法者修法3部分同步執行，一連貫的作為才能徹底有效、根本的讓這些犯罪分子不敢在台灣犯罪。