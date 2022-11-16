民進黨新竹市長候選人沈慧虹16日表示，高虹安在面對媒體訪問時，言語間透露威脅意味，相信對吹哨者造成一定的壓力，如果有律師界的朋友跟團隊聯繫，團隊可以組成律師團來協助吹哨者。

沈慧虹今天上午至經國、牛埔路口拜票，許多民眾熱情送上喉糖、人蔘補氣精、祝福小卡，還有溫暖的擁抱，還有許多人騎車、開車路過都向她喊凍蒜、加油。

針對高虹安「竹篙鬥菜刀」的說法，沈慧虹表示，這凸顯高虹安好辯的性格，她面對問題，回答都像在擠牙膏，答案前後不一，已讓社會大眾「看破手腳」，未來面對司法調查時就會一一現形。

而高虹安助理相關爭議甚至延燒到了民眾黨團，她要問，難道這就是民眾黨的新政治、新希望？強調，這次選舉是大是大非的選擇，相信市民都有大智慧，不會投給涉嫌貪汙的慣老闆。

沈慧虹說，高虹安昨天說「吹哨者如果有意見，可以在檢調約談的時候發表」，她認為，新竹市過去沒有1位市長候選人在參選時期就涉嫌貪汙，市民有權利知道的真相，法律是道德最後的底線，這群吹哨者面對不公不義，發出警訊告訴國人，讓市民知道高虹安除了苛刻員工外，更不適合擔任城市的大家長。

她也強調，昨晚又有吹哨者出面指出，民眾黨有5立委捐人頭助理的內規，如果屬實，這就是國庫通黨庫，民眾黨習性和高虹安相同，遇到事情先辯解，等到證據呈現後才像擠牙膏一樣顧左右而言他。

此外，針對林耕仁今天舉行記者會質疑市府建設工程預算編列，沈慧虹表示，這些作為是林耕仁在被摸頭後、「休耕」後，才利用抹黑市政建設來作為遮羞布。