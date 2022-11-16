雲林縣長張麗善呼籲地方選舉不要賣「芒果乾」。（周麗蘭攝）

雲林縣許多鄉鎮街頭今（16日）出現一條「票投張麗善就是支持習近平」的紅布條，懸掛者署名民進黨雲林縣議會黨團6名議員。張麗善表示，地方選舉不要賣「芒果乾」，美國總統拜登14日表示，美中兩國不需要有新冷戰，他也不認為中國想侵略台灣；當美國總統已著手致力於兩岸和平穩定交流之際，民進黨為何會與國際局勢脫節如此嚴重？

「票投張麗善就是支持習近平」紅布條的署名者包括民進黨籍縣議員江文登、周秀月、張庭綺、林文彬、蔡孟真、蔡岳儒。

張麗善（16日）今受訪表示，她參選的是雲林縣長，她呼籲民進黨的劉建國委員，打一場優質高格調的選舉有那麼困難嗎？地方選舉不要大賣「芒果乾」，不要造成民眾恐慌。

張麗善發布新聞稿指出，美國總統拜登14日晚間在印尼峇里島的「拜習會」會後記者會上表示，美中兩國不需要有新冷戰，他也不認為中國想侵略台灣。為何民進黨雲林縣黨部、民進黨議員、劉建國委員還不知道這點？當美國總統已著手致力於兩岸和平穩定交流之際，民進黨竟與國際局勢脫節如此嚴重？

張麗善競選辦公室表示，民進黨一直在製造亡國感、賣「芒果乾」，或許民進黨雲林縣長議會黨團、江文登、周秀月、張庭綺、林文彬、蔡孟真、蔡岳儒等人前往台南市競選議員較為合適。

關於民進黨籍縣議員參選人張維崢表示，中國大陸每天共機擾台，甚至無預警抵制雲林縣的農產品，張麗善一味討好大陸，所以票投張麗善就是討好習近平。

張麗善辦公室表示，2011年蘇治芬前往上海推銷雲林農產品時曾表示「上海是中國最具潛力的城市，百姓消費力強，對商品精緻度要求高，這點與雲林縣提供高品質的農產品目標相吻合」，倘若推銷雲林縣農產品到中國大陸就是支持習近平，那麼蘇縣長豈不是在抱大腿舔共？