統一超(2912)前10月合併營收為2394.31億元，年增10.48%，搶攻鍋物「冒煙商機」，7-ELEVEN「名鍋盛典」藉由虛實整合實體門市、預購誌、i預購等平台，以「星級饗宴」品牌切入市場，預計帶動相關類別業績成長3成以上。

7-ELEVEN表示，火鍋市場蓬勃，隨著超商「暖食」商品多元開發策略，火鍋季年產值逐年提升，去年「名鍋盛典」活動效益顯著，相關類別約可創造近4億元業績，今年7-ELEVEN「名鍋盛典」自11月14日起開跑，透過虛實整合實體門市、預購誌、i預購等平台，搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，首波活動企劃藉「星級饗宴」品牌切入市場，以「隨時星級、隨處名鍋」為主軸，推出一系列個人鍋物、名店湯底，更有肉品、海鮮、蔬菜、沾醬、鍋具等上百種相關商品結構，滿足小家庭及上班族客層就近採買需求。

在熱食自助區部分，統一超7-ELEVEN自11月16日起攜手「新馬辣經典麻辣鍋」帶來創新「麻辣燙」熱食新選擇，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可達200店導入。

統一超預估，今年與各大星級飯店、名店攜手合作，並強化火鍋延伸的周邊商品，強強聯手預計帶動相關類別業績成長3成以上。

受惠雙十連假、邊境解封、疫後內需消費及展店挹注下，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績成長，且轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)、統一資訊、二十一世紀(21風味館)等均較去年同期成長，貢獻營運成長動能，統一超10月合併營收為247.87億元，年增9.55%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為2394.31億元，年增10.48%。