高雄市新興區一家飲料店及超商先後遇竊，警方查出王姓男子趁飲料店老闆沒注意，涉嫌偷走櫃台上的裝有500元的愛心箱，擴大調查更發現有超商也遭他偷走2萬元，於14日找到王嫌投宿在三民區一處旅館，順利上門逮捕到案，並在他身上起獲剩餘贓款新台幣5300元，依竊盜罪嫌將人移送法辦。

位在新興區六合路上的飲料店，因56歲的陳姓老闆平時就有做愛心習慣，櫃檯上放著愛心零錢箱，但因店內生意較忙，沒發現捐款箱已被偷，直到一名客人看到店內愛心捐款廣告問起時，他才發現該裝有約現金約500元捐款箱不見，於10月底到新興分局中山路派出所報案。

警方調出監視器發現一位穿著藍色外套，揹著後背包的男子先在店家攤位前晃來晃去，疑似尋找適合行竊機會，接著趁老闆在旁喝水被柱子擋住視線時，短短數秒內，將捐款箱偷走，藏進外套中，隨即逃離現場。

警方除掌握犯嫌逃逸行蹤及身份外，更清查比對該男涉犯轄內另外一件超商竊盜案，12日凌晨4點半，他趁著店員倉儲理貨時入內偷走收銀機內的2萬元。員警循線於14日找到39歲的王姓嫌犯投宿在三民區一間旅館，順利上門逮捕到案，並在他身上起獲剩餘贓款新台幣5300元，訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，也持續擴大追查王男是否涉及其他案件。