45歲女星「國民姑姑」海裕芬(海芬)外在給人陽光、親民的形象，日前在社群放上超音波照驚喜宣布懷孕，並自嘲當媽是「老蚌」，不過父親身分仍保密到家，近來常和大家分享辛苦的懷孕日常，昨(15日)她自曝身體出現「漏尿」的症狀，身上總飄散難聞的尿騷味，忍不住大嘆：「我本來是金剛膀胱耶」，令大批網友很替她擔心。

海裕芬昨日在臉書向大家訴苦，本來自詡為金剛膀胱的她，現在居然不到10分鐘要跑到兩、三次廁所，甚至肚子稍微出一些力，或是抱起每天照顧的小姪女時，竟都會流出幾滴尿液，讓她萬分傻眼。對此，她原想有滴滴答答的狀況時，拿護墊和衛生棉來應急，然而後來意識到不僅無效，還透露漏尿讓尿味無處不在：「自己都會覺得隨時有尿騷味」，還附上窘迫的哭臉表情符號，顯示當下的真實情緒。

事實上，孕婦懷孕本來就辛苦，海裕芬上月已懷胎8個多月，主持活動時仍踩著高跟鞋，讓工作同仁和攝影師替她捏把冷汗，然而她敬業表示穿正式一點，是對主辦單位的禮貌，不過海裕芬強調自己很謹慎小心，一切都很安全，還附上在現場摸著孕肚的工作照，臉上洋溢著即將迎接新生命的幸福喜悅。網友看到後留言祝福她：「美麗的孕媽媽，還是要小心注意安全，健康平安」、「洋溢著幸福的孕媽咪」、「海芬姐記得能坐就坐著~~~後期的胎動會更明顯，別累壞了喲」。