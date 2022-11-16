據大陸國家衛健委消息，昨（15）日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增20059例，廣東（6779例）、重慶（2814例）、甘肅位居病例數前三。值得注意的是，甘肅14日本土僅新增825例，昨日卻激增至2701例，超過河南、成為全大陸病例第三多省市；省委書記昨日坦言，甘肅疫情「處於膠著狀態」。

據報，大陸昨日本土確診病例有1568例，其中廣東564例、河南200例、北京197例、重慶126例。本土無症狀感染者18491例，其中廣東6215例、重慶2688例、甘肅2688例、河南1674例、內蒙古1194例。

甘肅14日新增本土825例，昨日新增本土暴增至2701例，等同過了一夜，病例數就增加至前一日的3倍多。昨日甘肅新增的本土2701例，其中蘭州市佔2649例，即甘肅98％病例皆於蘭州發現。

甘肅省委書記尹弘昨日主持疫情防控工作會議，除了重申動態清零，也坦言「目前蘭州市疫情防控仍處於膠著狀態」，要動態優化佈局，做到快採快檢快出結果，最大限度滿足群眾「應檢盡檢」、「願檢盡檢」需求。

北京疫情方面，昨日新增197例本土確診病例和174例無症狀感染者。北京市委書記尹力同日喊話，「首都醫療資源、科技資源豐富，基層治理基礎牢固，我們有能力有信心，更要有方式有辦法控制住疫情」。

尹力強調，要精準識別管控傳染源，切斷病毒傳播管道。他也再度提及，朝陽區是當前疫情防控重點區域。