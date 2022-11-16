邵雨薇在與小學生相處時突被逼問會不會跟吳慷仁結婚。（三立提供）

邵雨薇（左）堪稱為學校的人氣王。（三立提供）

三立《回到小學那一天》的本周大來賓邵雨薇前往屏東泰武國小當轉學生，一進到班級裡上課，男同學就好奇追問「妳會跟吳慷仁結婚嗎？」讓她害羞的趕快制止：「不要亂問問題」，這次她與同學在吃便當前一起禱告、學唱古謠歌，因為在結業時邵雨薇要學會場完整古謠歌，她還跟著去同學們住的佳興部落，並在同學家中吃飯。

同學們為了歡迎邵雨薇，特別在校門口列隊歡迎，她表示自己在國小時期很被動，不太主動認識新朋友，因而錯失了許多交朋友的機會，所以這次一定要體驗原住民小朋友的熱情，而第一位與她接觸的小男生，根本不敢直視這位大姊姊，讓邵雨薇笑說第一個就要先擺平他。

錄影的過程中，邵雨薇還遇見2位男同學向她告白，一位說我喜歡妳，一位直接說「我要跟妳結婚！」直球的發言讓邵雨薇有點措手不及，她一度以為是製作單位安排，沒想到那都是小男生的真心告白，她說孩子的童言童語很可愛，當下邵雨薇知道他是真的很喜歡自己，那種單純喜歡的感受很特別。雖然如此，邵雨薇笑說拍實境比拍戲還辛苦，可是那種快樂又是無法比喻的。這種特別的體驗讓邵雨薇在要離開時，覺得很難過，但也很開心，因為孩子們的時候會一直到處追著她跑，讓她像人氣王。

對這趟重回小學的難忘經驗，邵雨薇形容現在小五的學生都像小大人，只是他們精力很旺盛，還好沒有讓她有要抓狂的時候，但在操場時一下課會有一年級或二年級的小小孩，非常熱情很瘋狂的黏她，她說自己好像是花蜜，就是有一堆蜜蜂要來採花蜜的感覺。邵雨薇覺得在學校有任何不會的，同學會非常熱烈地教她，「如果我一直說有什麼不會的話，她發現他們會更認真的上課，更想學會後來教我，真的好療癒」。想想自己以前小學不懂交朋友，現在再看看他們，「我覺得他們很熱情，交朋友對他們來說是一件很開心的事情，很勇於展現自我。」而在邵雨薇拍完一個月後，她特別託製作單位送上寫真書給他們，聽說班上男同學直接翻到最性感的那一頁，連她在書中寫什麼感性文字都沒看。