陳信榮／台北報導

電動機車業者Gogoro宣布與Electrum為正在印尼峇厘島舉辦的G20高峰會提供30輛Gogoro電動機車供賓客與各國代表免費使用，作為高峰會活動官方指定的兩輪交通接駁運具。

Gogoro表示，透過此項合作，除讓G20高峰會參與者有機會體驗Gogoro電動機車，更有助於減少移動碳排，深化Gogoro與Electrum的夥伴關係，彰顯為印尼打造全面電動車生態系、實現淨零排放的決心。

Electrum為印尼GOTO集團和TBS共同成立的合資公司，於今年初即與Gogoro簽署合作備忘錄，將憑藉雙方的跨領域專業技術進行上下游資源整合，致力加強開發印尼電動車輛的基礎設施，且專注於兩輪電動機車和高效率電池的發展，使印尼成為全球永續發展領域的領導者。

Gogoro與Electrum、GOTO集團已於去年在雅加達南部展開智慧電動機車和電池交換站的先期試點計畫，加速推動印尼交通運輸電動化。