睽違三年沒有交易的「文華苑」，今年七月有新交易，14樓頂樓戶，連同14個車位，共700.24坪，交易總價13.74億，單價244.6萬元，新買方為龍巖李世聰家族的凱叡物業無貸款買入，創今年豪宅最高總價交易。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，「文華苑」以酒店式管理著稱，不僅戶戶皆為大坪數，270坪起跳，亦有540坪的高規格合併戶，過去13樓戶最高單價214萬，如今頂樓戶創下244.6萬新高價，刷新「文華苑」紀錄，成為今年搶進豪宅單價第四高榜單，也搶回松山第一豪宅的寶座。

「文華苑」坪數大總價高，各項規格也攻頂，入手的富豪每戶至少配備6～7個車位，雙拼大戶則是14個車位，一個車位也要350萬起跳，且管理費高貴一坪500元，以新交易的戶別來看，單月管理費就要27萬，全年就要324萬，相當於是9個社會新鮮人的年薪。

觀察今年最高總價豪宅，「文華苑」不僅是最高總價的豪宅，也是唯一超過十億元的豪宅交易，第二名為總價8億2575萬的松濤苑11樓，第三名為4.9億的昇陽敦凰。 台灣房屋統計今年截至目前為止，總價3億元以上豪宅交易，累積達共20筆，其中以「One Park Taipei元利信義聯勤」和「西華富邦」各有6筆交易，形成台北市高總豪宅雙強鼎立的局面。