奇美醫學中心率先雲嘉南全科門診實施虛擬健保卡。(曹婷婷攝)

衛生福利部中央健康保險署推動「虛擬健保卡」，奇美醫療體系的永康、柳營、佳里3院區扮演領頭羊，即日起全科實施使用虛擬健保卡，年底前憑虛擬健保卡就醫者，還能領取限量好禮，希望能藉此提高民眾使用意願。

健保署南區業務組長林純美說，健保署南區業務組去年起於雲嘉南172家醫療院所推廣試辦，統計去年7月到今年9月，1年多來有3137人持虛擬健保卡就醫使用。

奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯指出，奇美醫學中心去年11月24日與健保署南區業務組合作，首辦「虛擬健保卡兒科示範門診」，今年6月起布署免掃描器，即可受理虛擬健保卡的API程式，目前3院區有超過千人開通。

他說，以往持實體健保卡就醫，常出現民眾忘了帶，或者長輩、小孩健保卡漏帶等情形，虛擬健保卡等同實體卡就醫，可連結到病人的健保雲端，了解過往的就醫資訊，尤其，疫情以來，零接觸就醫模式更可擺脫實體健保卡限制，減少接觸傳染風險，更符合後疫情期零接觸的新生活。

田宇峯表示，奇美為雲嘉南率先開放全科門診使用虛擬健保卡，去年僅小兒科試辦，目前西醫、中醫全科門診皆可使用，門、急診也全面都可使用。他說，虛擬健保卡好處多，可一機多卡、也可一卡多機，只要有手機，家人、親友都能授權使用，相當便利。

為鼓勵民眾下載「健保快易通APP」快速開通、綁定或授權使用虛擬健保卡，健保署南區業務組也安排100多位安心上工人員，於各大醫院門診區協助民眾。奇美醫學中心為推廣民眾使用虛擬健保卡服務，12月31日前只要成功以虛擬健保卡體驗門診就醫者，即可至服務台兌換超商商品券，數量有限，領完為止。