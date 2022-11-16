九合一選舉投票倒數10天，國民黨台南市長候選人謝龍介全力反攻，從本周起展開車隊、市場、夜市掃街。謝龍介16日強調，除透過密集與鄉親直接對話及傾聽需要，也說明自己的施政理念與政見，相信定可成功翻轉台南。

謝龍介認為，「你給我4冬，我讓你懷念40冬」這句話，目前已經成為大街小巷、市場市集上，大家朗朗上口的保證。他投入選戰即全心規畫提出10大保證，以示對選民的負責與重視，包括：65歲以上長者健保免費、國中小學營養午餐免費、嬰兒3歲以前尿布免費，以及006688青年社宅租金減免、興建懸吊式輕軌捷運等。

謝龍介指出，他很珍惜與鄉親直接對話機會，投票前10天，將在台南各區密集走訪菜市場、黃昏市場、夜市，並結合車隊掃街，本周日車隊開拔永康區、周一安南區，昨天曾分別前往麻豆、佳里，周四將前往東區及南關線、周五到新營。「30年就拚這次輪替」，他會重新擦亮「民主台南」的招牌。