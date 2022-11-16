警方及車主費了好大功夫，終於把幼貓救出。（警方提供）

台中市豐原區一隻幼貓誤入汽車引擎室，晚間發出喵喵求救聲，警方獲報後通知車主，打開引擎蓋後找了半天，突然發現瑟瑟發抖的幼貓，費了好大功夫，才將貓咪順利救出，也讓大家鬆一口氣。

豐原區兩名小孩日前不斷蹲低察看車子底盤，路人上前關心，得知幼貓跑進引擎蓋內，他擔心車子發動傷到幼貓，於是留紙條提醒車主並報警，豐東派出所警員洪祥傑、張祐勝獲報後先聯繫劉姓車主。

劉男到場後打開引擎蓋，裡頭不斷傳出「喵喵喵」叫聲，但員警與車主一同查找老半天，仍不見貓影，最後發現一隻幼貓躲在引擎室內細縫處瑟瑟發抖，眾人利用伸縮警棍先將幼貓趕至引擎室左右兩側空曠處，車主也自備手套，最後順利將幼貓救出。

劉姓車主表示，十分感謝民眾熱心提醒與警方積極協助，不然隔天在不知情情況下發動車子，傷到幼貓就不好了，正當眾人在合影留念之際，一不留神幼貓掙脫束縛跳至路邊圍牆，不知去向。

豐東派出所長呂禹澄提醒，野生動物偶爾會躲在汽車車底，或引擎蓋下避雨、取暖，民眾不妨養成習慣，駕駛車輛前可以先查看車底、拍打引擎蓋，示意動物離開避免意外發生，如果有需要亦可尋求動保處等相關單位協助。