台北一名酒店女子小芳（化名）先前曾被5名男子花錢買出場，她當時就強調自己不做「S」（性交易），但她到一名男子家中後仍被強壓在床上，對方甚至拿出開山刀在她面前喊「信不信我殺了你」，遭性侵後趁對方熟睡逃出；法官認為男子不認罪又不願和解，職業是刺青師傅，因此判處8年2月。

判決書指出，男子103年3月11日晚間與4名友人到北市某酒店消費，當晚以每小時2千元買下小芳凌晨2時至上午7時前之出場時段，不包含性交易費用，不過等到回到家、友人離開後，男子欲與小芳性交遭拒絕，他就強壓小芳在床上、跨坐身上，從房間櫥櫃拿出開山刀朝向對方臉部吼「信不信我殺了你」。

小芳後來不敢反抗，遭男子脫去衣物後親吻胸部，並以性器官性侵得逞，小芳後來在凌晨5時許，趁男子熟睡之際逃離現場，前往醫院驗傷並報警處理；男子事後辯稱，當天有約好加錢5千做「S」，但詳細過程他記不清楚了；小芳則說，他早有向對方和酒店幹部說沒有做S，但男子仍強壓他說在大陸酒店帶出去就有S，臺灣怎麼會沒有，她因此遭硬上。

法官認為男子為滿足一己之私慾，未尊重對方性自主決定權，先施以不法腕力後，再持開山刀恫嚇，犯後未見悔意、未獲和解，考量她自述國小畢業之智識程度、現從事紋身師傅工作而尚有妻子、子女需扶養之生活狀況，依攜帶兇器強制性交罪，處有期徒刑8年2月，開山刀沒收。可上訴。