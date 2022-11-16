明星在舞台上表演的樣子相當吸引眾人的目光，私底下生活與感情狀況也是大眾茶餘飯後的話題，日前正妹記者謝佑昀上綜藝節目「藝人&記者的秘密交換大會 想聽就拿勁爆的來換」主題，爆料某男明星和金曲歌后約會，卻被狗仔活逮拍到，最後還砸大錢把新聞買下來，引起網友熱烈討論。

謝佑昀爆料，「女主角是個金曲歌后，男主角是位偶像，歌手、綜藝都有，兩人曾傳出在交往，但雙方始終堅稱就是好朋友！」而消息源自於她以前的攝影搭檔是在數字周刊當狗仔，那天恰好那位大咖明星有公開活動，而攝影夥伴就在等看看能不能拍到勁爆畫面，「看到車子開動了就跟車一下，後來卻發現女生（金曲歌后）走向副駕駛。」

謝佑昀爆料兩位明星形象良好，竟然被拍到傳出緋聞。(圖/小明星大跟班 YT)

雖然有捕捉到一點端倪，但沒有實質的證據可證明兩人關係匪淺，不過，謝佑昀繼續說道，「男星坐車後來開往女主角家的方向，他們把車停在路邊，孤男寡女共處一室、兩人暗生情愫。」，接著她興奮地描述，「男方的手就忍不住往副駕駛座那摸過去，他們就在車內『激情』了起來。」狗仔成功拍到金曲歌后和男星在激吻的畫面，但可惜沒有拍攝到手部動作。

此外，她也補充：「女生是不上任何綜藝節目，但唯一會上這個男生的綜藝節目。」後來記者回報給公司，因為是比較大咖藝人，所以媒體事前都會知會其經紀人，結果男方的經紀公司相當大，最後動用7位數，除了買下這則新聞之外，還加贈了一篇男生的獨家專訪。