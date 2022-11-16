無黨籍台北市長候選人黃珊珊陣營與民進黨陳時中陣營今互贈「書」；黃陣營中午臨時發採通將拜會民進黨台北市長陳時中競選總部，並致贈書《城市·程式》，陳時中競總發言人林聿禪回贈包含《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》書籍。

黃珊珊陣營12時15分在媒體群組發採通，表訂30分抵達陳競總贈書，34分贈書等影片即在媒體群組貼出。

黃珊珊競選總部發言人李昀蓁拜會民進黨台北市長陳時中競選總部，並致贈書《城市·程式》，陳時中競總發言人林聿禪回贈包含《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》書籍、台北市「市政沉痾」摺頁文宣、「全齡照護」翻頁口袋書等三項小物。

陳團隊並用陳時中競選主視覺環保袋細心包裝，也期盼黃珊珊團隊透過閱讀詳細的市政願景資料，更了解陳時中團隊的200項以上政策，跟此次溫暖、充滿愛與正向力的陳時中競選主軸。

林聿禪也向李昀蓁簡要介紹競總設置空間，並邀請一起來陳時中競選總部走走。