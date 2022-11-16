苗栗縣長徐耀昌15日傍晚在頭份市舉辦感恩之旅餐會，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀也現身，但被質疑鬧場。對此，獲得徐耀昌肯定為接班人的苗栗縣長候選人鍾東錦16日表示，他感到十分遺憾，請對手不要故意引發爭端，呼籲各陣營都要保持理性，更要求自己的支持者，對任何人都要保持禮貌。

苗栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，近期在18鄉鎮市舉辦下鄉感恩之旅，傳出遭到民進黨苗栗縣長候選人徐定禎太太楊士儀帶人前往鬧場。

鍾東錦指出，呼籲支持者要互相尊重，也請對手不要故意引發爭端，無論哪個陣營的人，都是苗栗縣民、都是苗栗鄉親，他也特別要求支持者，一定要保持理性，一起快快樂樂的打贏這一仗。

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部指出，徐耀昌縣長為了感謝鄉親多年來的支持，特別自掏腰包，在下班之後，走訪18鄉鎮市舉辦下鄉感恩之旅，昨天晚上回到老家頭份市，現場湧進1200多人，沒想到，楊士儀帶著5、6名秘書不請自來。

楊士儀不但刻意坐在主位挑釁，還在縣長夫人蔡麗卿上台講話時鬧場，不小心踢倒舞台下的花架，才會引來現場民眾不滿，紛紛要求楊出去，甚至有人不滿，指責綠營口口聲聲罵人黑道，結果自己侵門踏戶的行為才是霸道，總部對此事深深感到遺憾。