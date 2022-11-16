年底九合一大選進入倒數。常製作「XX分了解電影劇情」，並在影片中穿插詼諧評論的網紅「谷阿莫」，近日也針對12日登場的高雄市長辯論會 內容，濃縮成10分鐘精華影片上傳，吸引累計24萬人次觀賞，大批網友謝他「給沒時間看的人更快速的資訊」。

「谷阿莫」14日在其YouTube頻道上傳了題為「10分鐘看完2小時的高雄市長候選人辯論直播」的影片，將4位高雄市長候選人（國民黨柯志恩、民進黨陳其邁、無黨籍曾尹儷與鄭宇翔）的政見、面對提問時的答覆與最後的總結濃縮成10分鐘的影片。他強調，這是為了讓大家更有意願看完全部內容，所以只講極簡的重點，盡量只花10分鐘就讓大家大概了解候選人們的政見。

許多網友也在「谷阿莫」該影片留言區留言，表示「這次的辯論會很不錯，各位候選人的論點都很清晰」、「感覺四位候選人雖方向不同，各有特色， 感覺也是很棒」、「參選人不管有沒有勝率，都應該像這樣明確的表達出政見」。

同時也有網友大讚「谷阿莫」「給沒時間看的人更快速的資訊」、「居然有逐字稿！太棒了」、「謝謝濃縮兩小時精華」、「其實我滿喜歡這樣的（影片），畢竟沒那耐心去聽完2小時的辯論」、「這系列的影片品質真的好，沒有帶入過多的立場，很讚」。