高雄市家長團體16日成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」，希望透過串連的力量，能夠讓學校依法處置不適任教師的問題。高市教育局回應，有關教師疑似有教學不力或不能勝任工作的具體情事，家長可向學校或教育局檢舉，機關高雄市家長團體16日成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」將會依法處理。

高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟表示，面對少子化，超額教師是經常出現的問題，偏鄉的師資問題本就很大，不適任教師又會往偏鄉走，偏鄉的教育就會愈來愈邊緣化，是一種惡性循環。

高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟也指出，某所學校接收他校來的超額老師，但該師幾乎沒在教課，家長只能放學後自己教導孩子。學校在處理不適任教師的問題時，需要冗長的過程，還要面對免輪調的教師群，甚至出現「師師相護」的情況，最後都只能家長自己隱忍。

高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟表示，家長團體站出來，是以監督教育的立場，幫助整個教育環境，恢復真正的校園正義；並協助單一家長勇敢面對不適任教師，也間接幫助了學校勇敢面對，共創多贏局面。

教育局表示，有關教師疑似有教學不力或不能勝任工作的具體情事者，家長可向學校或教育局檢舉，學校接獲檢舉或知悉時，會依「教師法」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等規定的處理機制與流程辦理，會於5日內召開校事會議決議組成調查小組進行調查。

教育局強調，教育局秉持「不包庇、不姑息、不縱容」的積極態度，持續督導所屬學校應落實通報疑似不適任教師案件，同時追蹤列管，完善不適任教師處理機制，以增進教學品質，保障學生受教權。