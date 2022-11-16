2022年11月全球目光聚焦卡達世界盃足球賽，根據國際足球總會預估，本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人，有機會創新高，預計周邊商品的產值更高達3000億美元，為全球經濟增添新動能！國泰投信16日指出，疫情舒緩、各國邊境開放後，迎來報復性旅遊熱潮，消費回溫皆有利大品牌公司的表現，加上第四季為傳統消費旺季，百貨週年慶、電商購物節、聖誕年節等接連登場，且正逢世足賽舉辦期間，商機湧現，有利活絡經濟，投資人宜以相關ETF搶搭商機。

國泰投信表示，近期旅遊熱潮持續延燒，根據經濟學人智庫（EIU）近日發布的2023年全球旅遊業展望報告，預估2023年全球國際旅客數量將年成長3成，維持強勁復甦勢頭。

旅遊平台與休閒娛樂公司在近期發布的第三季財報中也指出，即便住宿費用上漲，旅客人數仍居高不下。

線上旅遊公司Booking Holdings2022年第三季營收達60.5億美元，不僅優於市場預期，且較去年同期成長29％，也看好這波旅遊熱潮可望延續到2023年初。國泰全球品牌50 ETF 基金經理人李翰林表示，觀察2022年以來至11月8日，MSCI全球世界指數下跌21％，面對跌跌不休的金融市場，許多投資人已逐漸喪失信心，反觀大型投資機構在股市震盪時，卻加碼動作頻頻，關注的標的多為全球大市值品牌，長期來看，這些藍籌股不僅深受消費者喜愛，也是法人關注的熱門標的，因此長期表現也更加穩定與亮眼。

李翰林表示，高通膨、低成長仍是現在全球經濟的常態，投資人更適合布局全球市值型ETF，並鎖定投資在全世界大品牌的產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，可作為資產配置中的股票核心部位，讓好公司幫我們打工，市井小民也能仿效投資機構決策，擁有一籃子績優藍籌股，面對多變的金融環境，也更能穩定心性的堅持長期投資。展望未來，李翰林補充，美國實質所得改善及多數家計仍有超額儲蓄，將抵銷信貸政策收緊的影響，預計2023年消費面將持續改善，整體經濟可望於明年落底，而股市通常領先經濟反彈。與其擔憂空頭、熊市結束了沒，建議在投資的策略上，不如採取長期投資，或以定期定額的方式，讓自己堅持待在市場中，頻繁進出反而容易錯過反彈機會。國泰投信指出，00916所追蹤的ICE FactSet全球品牌50指數，投資全球最具品牌價值的50家龍頭大市值企業，該指數長期表現亮眼，截至2022年10月底，投資10年含息報酬率達233.9％，成績優於標普全球100指數、MSCI世界指數，若與其他全球市值型指數相比，ICE FactSet全球品牌50指數亦展現長期投資優勢，更印證具有品牌價值的企業，因擁有快速適應環境變動的能力，較能維持競爭力，才值得投資人作為存股標的，有望積累財富。