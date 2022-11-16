落實節能減碳，台塑企業持續加碼針對台灣各廠區行政生活區照明燈具、公用路燈及公務車輛進行節能改善，預估將可減少碳排放量千餘噸。

台塑企業表示，配合節能改善推動，針對台灣各廠區行政生活區之傳統燈具（非LED燈具）進行全面汰換，其中辦公室將全面汰換為LED平板燈，除較傳統燈具節能，更具備高演色性、低閃頻及均勻發光等特色，提高辦公環境舒適度以保護同仁眼睛。自今年起全面汰換，預計2026年底前將汰換22,645盞行政生活區燈具，預估每年可減少用電962.5千度，換算減少碳排放量約489.9噸。

此外，廠區公用路燈也是節能減碳的重點對象，新型LED G4路燈（80瓦）使用壽命長達60,000hrs（傳統高壓鈉路燈250瓦，使用壽命約5,000hrs），光效更可達160Lm/W（節能標章標準是140Lm/W），且燈具通過耐鹽霧測試，適用於高鹽分的環境。台塑企業台灣各廠至2022年年底總汰換公用路燈數將達2,042盞，每年約可減少用電1,647.2千度，換算減少碳排放量約838.4噸。

台塑企業指出，有鑒台灣交通排放為空氣品質關鍵，台塑企業現行新購之小客車及客貨車已優先採用節能車型（油電混合、純電動力等），較一般燃油車輛減少約20%以上碳排放量，降低對環境的衝擊，並且對於現行車齡11年以上小客車及客貨車，規劃逐步汰換為節能車型，預估優先汰換逾百台（約30％）車輛，以提高使用節能車比例。企業外包或外租車等需求，也將優先與擁有節能車款之廠商合作。