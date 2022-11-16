鑄件大廠永冠-KY第三季出貨噸數逾5.1萬噸，季增、年增，第三季本業獲利，囿於業外損失增至1.34億元，致使第三季每股虧損從第二季0.81元增至1.21元，前三季每股虧損3.77元。前10月出貨噸數、合併營收創同期新高，永冠預期第四季出貨至少維持第三季水準，第四季本業可望獲利，業外損失恐影響整體獲利。

永冠第三季出貨噸數51,104噸，比第二季增長7.93％；較去年同期增加3.18％；第三季合併營收24.80億元，季增6.43％；年增9.26％，本業獲利0.59億元、遭匯兌損失及美元借款利息支出增加等業外損失1.34億元侵蝕，本期虧損1.35億元，每股虧損1.21元，無法與去年同期EPS為0.27元相比。

永冠前三季出貨噸數135,700噸，年減約6.9％；前三季合併營收66.24億元，年減幅縮減至0.40％、本業虧損0.76億元、業外損失3.03億元、稅後淨損4.23億元、每股淨損達3.77元，與去年同期EPS達2.46元相比，天壤之別。

永冠指出，第三季大陸疫情狀況控制良好、物流恢復通暢，客戶弭補上半年因封控導致無法出貨之業績，刺激永冠發貨需求，出貨量較前兩季增加。加上原材料價格雖居高位區塊，但逐步鬆動向下，從而持續優化毛利率表現。第三季本業由虧轉盈，囿於美元強勢升息並連帶造成新台幣貶值，導致聯貸美元的利息費用增加與匯率損失而影響獲利。永冠為減輕美元貸款利息負擔，計劃發行新台幣15億元公司債償債。

永冠表示，第四季有聖誕假期與農曆新年的消費商品需求，向來是注塑機及產業機械行業的傳統旺季，有助帶動出貨量。此外，中國大陸碳中和政策鼓勵，截至第三季末，依據數據統計中國大陸風力發電新增項目投標案逾90GW，得標量排名前十之廠家，過半是永冠長期戰略合作客戶或是正在協商供貨需求。永冠看好大陸風電市場榮景、風電產業的出貨需求熱度，對第四季出貨深具信心，樂觀看待。