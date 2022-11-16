裕隆集團旗下企業金融公司—新鑫公司（6871），16日與臺灣土地銀行等7家銀行簽訂授信合約，推動3年期71億元聯合授信案，將綠能融資案、自有綠能投資減碳量、節電方案等ESG指標納入，凸顯新鑫公司及銀行團致力以金融市場的影響力，促成產業永續發展良性循環之決心。

新鑫表示，本次的ESG指標聯貸案委由土銀統籌主辦合作金庫、台灣銀行、台北富邦銀行共同主辦的ESG指標聯貸案，參貸銀行包括第一銀行、華南銀行及上海商業儲蓄銀行，共計有7家銀行參與，最終以71億元結案。從這次參貸踴躍可見，銀行團對於新鑫穩健務實的策略轉型及綠能永續的經營方向給予高度肯定與支持。

展望未來，新鑫表示，將加強力道，擴大已深耕多年的能源事業，並配合台灣「2050淨零排放」低碳轉型，全力拓展各類型太陽能案場開發、儲能及售電。新鑫以支持地球永續的決心挹注再生能源事業，積極與外部多方合作外，也將善用裕隆集團內部之資源，推出具國際級規模之大型E-dReg儲能案場，預計在2024年儲能裝置容量將穩健成長至400MW。

新鑫指出，自去年10月公開發行迄今，已屆滿周年，從商用車租賃市占第一名跨足企業資融，再到能源事業，營收已穩健成長多年。如今透過ESG永續指標納入，將與銀行團共同發揮加乘效果，推動永續金融，攜手一同為地球永續盡一份心力。