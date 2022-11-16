石舫亘16日前往萬華區東三水街市場拜票。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安的孕妻石舫亘16日前往萬華區東三水街市場拜票。不少婆婆媽媽給石舫亘加油打氣，更有貼心的攤商準備「手工收涎餅」送給二寶當點心，並預祝肚子裡的「三寶」平安出生、快樂長大，讓石舫亘相當感動。石舫亘說，一點也不會累，夫妻一體，最後倒數階段，就是要一起打拚，她會繼續努力感動更多市民。

石舫亘「牽手作夥行、萬安百面贏」第二站來到東三水街市場，由自治會長蕭銘宏，以及台北市議員郭昭巖、應曉薇與鍾小平，還有多位在地里長陪同，一一向攤商及採買民眾問候；石舫亘也特別穿上印有「６號蔣萬安牽手」的競選團隊外套。

有水果店老闆娘特地準備代表平安的蘋果，希望她和孩子都能「萬事平安」，也不時有群眾上前拍照合影；不少婆婆媽媽在老遠處，就比出6號、高喊凍蒜熱情迎接。

此外，還有攤商老闆準備一袋「牛蒡」，告訴石舫亘「你們超棒的！」大玩諧音梗；更有等候多時的民眾，難掩激動地抓著石舫亘的手，感性地說「妳辛苦了，我們全家都會當蔣萬安的分身」，鼓勵團隊繼續加油。

石舫亘16日前往萬華區東三水街市場拜票。（楊亞璇攝）

石舫亘則表示，她與還在肚子裡的「三寶」一起當蔣萬安的分身，與熱情民眾相見歡，一點也不會累，「既然夫妻一體，最後倒數階段，就是要一起打拚！我會繼續努力感動更多市民」。

石舫亘也說，距離投票日只剩下10天，珍惜一次次跟攤販握手拜票的機會，「我和萬安一起分頭努力，把握時間向市民朋友懇託，也希望我們的同心，可以感染整個台北市，帶給大家正向能量」。